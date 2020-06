De afgelopen 24 uur zijn er in België 165 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld, waarvan 14 in woonzorgcentra. Dat is meer dan de voorbije dagen. Het aantal overlijdens (15) en ziekenhuisopnames (26) blijft dalen. Dat blijkt zaterdag uit de dagelijkse update van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Met de 165 nieuwe besmettingen komt het aantal bevestigde besmettingen sinds het begin van de epidemie in ons land op 59.072 te staan, op een totaal van 574.182 uitgevoerde testen. Er kwamen meer nieuwe gevallen bij dan de voorbije dagen: vrijdag meldde Sciensano nog 140 nieuwe besmettingen. Van de nieuwe gevallen komen er 123 uit Vlaanderen, 26 uit Wallonië en 16 uit Brussel.

Ondertussen blijft het aantal sterfgevallen dalen. De voorbije 24 uur ging het om 15 mensen, van wie 5 in ziekenhuizen en 10 woonzorgcentra. Alle overlijdens in de woonzorgcentra zijn bevestigde covid-19-gevallen, in de ziekenhuizen gaat het om drie bevestigde gevallen. Verspreid over de gewesten waren er 8 sterfgevallen in Vlaanderen, 4 in Wallonië, en 3 in Brussel.

Het totale dodental in België staat nu op 9.580. Het overgrote deel van de overlijdens gebeurde in ziekenhuizen (48 procent) of woonzorgcentra (50 procent). (Belga)