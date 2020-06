In de afgelopen 24 uur zijn 140 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd in ons land. 32 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis en 29 mensen zijn overleden. Dat melden de interfederale woordvoerders vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie over het coronavirus.

Er zijn in de ziekenhuizen in totaal 700 patiënten opgenomen. Van hen liggen er 137 op de intensieve zorgen. Dat is een daling met 8 procent in de afgelopen 24 uur. 73 mensen worden nog beademd. Al 16.112 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart. Dat is een stijging van 64 in afgelopen 24 uur.

In de voorbije 24 uur werden 29 nieuwe overlijdens gemeld. Dertien van hen overleden in het ziekenhuis en 15 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 60 procent bevestigd door een COVID-test.

Sinds het begin van de coronacrisis werden al 9.566 sterfgevallen gerapporteerd. 48 procent overleed in het ziekenhuis, 50 procent in een woonzorgcentrum, 0,5 procent in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6 procent thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95 procent) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 26 procent bevestigde gevallen en 74 procent vermoede gevallen.

Van de 140 nieuwe besmette personen wonen er 69 in Vlaanderen, 37 in Wallonië en 34 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 58.907.

Er werden in de afgelopen 24 uur ook 11.883 coronatests gerapporteerd, waarvan het overgrote deel (9.903) door klinische laboratoria werd uitgevoerd.

De interfederale woordvoerders laten nog weten dat de trends de afgelopen dagen blijven dalen. Zo daalt het aantal nieuwe besmettingen met 8 procent per dag, het aantal nieuwe ziekenhuisopnames met 3 procent per dag en het aantal nieuwe mensen op intensieve zorgen met 5 procent per dag. En ook het aantal nieuwe overlijdens blijft dalen, met 6 procent per dag.

(Belga)