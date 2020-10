Vlaanderen telde in september exact 202.538 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 6,2 procent meer dan in september 2019, maar de stijging tegenover een jaar geleden is in september opnieuw kleiner. In augustus stond die toename bijvoorbeeld nog op 8,6 procent. Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen lag in september ook lager dan in de voorgaande maand, zo meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

'De sterke impact van de coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, blijft dus duidelijk zichtbaar in de werkloosheidscijfers, al zien we dat het procentuele jaarverschil wel geleidelijk aan afneemt', voegt arbeidsbemiddelaar VDAB eraan toe in het maandelijkse werkzoekendenbericht. Tussen augustus en september verdwenen 10.711 niet-werkende werkzoekenden uit de Vlaamse werkloosheidscijfers. Dat bracht de werkloosheidsgraad vorige maand op 6,49 procent, tegenover 6,3 procent in september 2019. Het niveau van 200.000 werkzoekenden ligt opnieuw binnen bereik. Op jaarbasis was er de grootste toename van werkzoekenden bij de 25- tot 40-jarigen (+9 procent). En bij de hooggeschoolden (+8 procent) en middengeschoolden (+7,5 procent) was de impact het grootst. Kijk je naar de duur van de werkloosheid, dan is net als in augustus de toename het grootst bij wie 1 tot 2 jaar zonder werk zit (+16,6 procent).

Dit toont aan dat de zoektocht naar werk moeilijker verloopt, meldt minister Crevits. De stijging is deels verwacht omdat de uitstroom naar werk na opleiding, stage of begeleidingstract in vele sectoren verminderd is door de coronacrisis. Of nog: de daling van de werkloosheidscijfers tussen augustus en september is quasi volledig te danken aan werkzoekenden die minder dan een jaar zonder werk zaten. 'De werkzoekendencijfers dalen opnieuw in september 2020. Opvallend, zeker als we vaststellen dat deze in Wallonië ook in de maand september blijven toenemen', voegt Crevits nog toe. (Belga)