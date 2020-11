In het licht van de dalende coronacijfers kunnen ziekenhuizen het aantal voor coronapatiënten voorbehouden bedden beginnen afbouwen. Ze kunnen ook opnieuw kleinere, niet-essentiële ingrepen uitvoeren. Dat staat in een omzendbrief van het comité Hospital & Transport Surge Capacity, het interfederale overlegorgaan dat de toestand in de ziekenhuizen monitort. 'We proberen geleidelijk aan de gewone activiteiten weer mogelijk te maken' in de ziekenhuizen, zegt Geert Meyfroidt, die als voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde lid is van het comité.

Meyfroidt benadrukt dat het gaat om een 'herstart met de handrem op', zeker omdat de verwachting is dat de druk op de diensten intensieve zorgen zeker tot het einde van het jaar hoog zal blijven. De ziekenhuizen mogen nu van het HTSC-comité het coronanoodplan gradueel beginnen verlagen, van fase 2B naar 2A. Ze mogen dus een deel van de extra bedden die gecreëerd waren om coronapatiënten op te vangen op intensieve zorgen, afbouwen. Maar ze moeten die bedden wel nog gedurende twee weken in reserve houden voor een eventuele heropflakkering van het virus, zo staat in de omzendbrief.

Ook een verdere afschaling, naar fase 1B, wordt al in het vooruitzicht gesteld, per provincie. Maar daarvoor moeten eerst alle ziekenhuizen van die provincie 'onder de 50 procent covidbezetting van het aantal erkende ICU-bedden (bedden op intensieve zorg, nvdr.) dalen'.

Daarnaast krijgen ziekenhuizen de mogelijkheid om niet-essentiële zorg weer op te starten. 'De hervatting van de reguliere activiteiten is wenselijk en noodzakelijk voor de volksgezondheid, alle patiënten in België dienen zo snel als mogelijk hier toegang toe te krijgen', zo staat in de omzendbrief.

Concreet zijn klassieke hospitalisaties en daghospitalisaties, waarbij de patiënten niet via intensieve zorgen moeten passeren, weer mogelijk. Maar de verantwoordelijkheid wordt aan de ziekenhuizen gegeven: zij beslissen zelf of ze de ruimte hebben om weer niet-essentiële ingrepen uit te voeren of niet, en welke. 'Voornamelijk de beschikbaarheid van personeel zal hierin een bepalende factor zijn', aldus de omzendbrief.

Voor niet-dringende activiteiten die wel gebruikmaken van intensieve zorgen, is het in elk geval nog te vroeg. 'Dit is een eerste voorzichtige stap', reageert Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, een netwerk van ziekenhuizen en andere zorgorganisaties in Vlaanderen. 'De druk op de diensten intensieve zorgen begint stilaan wat af te nemen', waardoor het mogelijk wordt het aantal bedden voor coronapatiënten af te bouwen. 'Zo kunnen we de uitgestelde zorg weer heropenen', aldus Cloet.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) reageert tevreden. Zij had net nog in een open brief opgeroepen om ziekenhuizen autonoom te laten beslissen welke activiteiten zij kunnen hervatten. BVAS-voorzitter Philippe Devos wijst erop dat sommige patiënten al van voor de eerste coronagolf wachten op hun ingreep. En het gaat misschien om niet-essentiële ingrepen, maar ze kunnen de levenskwaliteit wel fors verbeteren, aldus Devos, die verwijst naar mensen met bijvoorbeeld een hernia of cataract. (Belga)