De coronapatiënten die afgelopen zomer in het ziekenhuis opgenomen werden, waren gemiddeld jonger en minder zwaar ziek. Dat blijkt uit een analyse van gezondheidsinstituut Sciensano bij bijna 17.000 patiënten die sinds de start van de pandemie in het ziekenhuis opgenomen werden. De analyse is gebaseerd op gegevens tot midden september, de patiënten van de jongste piek zijn dus niet meegerekend.

De gemiddelde leeftijd van de patiënten die sinds 23 juni werden opgenomen in het ziekenhuis was minder dan 60. Tijdens de eerste golf was dat 71 jaar. 'Dat komt overeen met het feit dat we in de zomer vooral besmettingen bij jongeren vaststelden, vooral in de categorie 20- tot 50-jarigen', zei interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. Exact 63 procent van die patiënten had een onderliggende aandoening. Tijdens de eerste golf was dat 74 procent. 'Er waren nu vooral minder patiënten met hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Er waren er iets meer met diabetes en obesitas.'

Het aandeel coronapatiënten in het ziekenhuis dat op intensieve zorg terechtkwam, daalde van 14 naar 11 procent. Het aandeel patiënten dat beademd moest worden, daalde van 9 naar 3 procent. Zo werd ook de kans op overlijden minder groot. Eenentwintig procent stierf in de eerste golf na een opname, 9 procent in de tweede periode. 22 procent van de patiënten ouder dan 80 jaar kwam te overlijden, tegen 37 procent in de eerste golf, wat gedeeltelijk met de betere behandeling te maken heeft. 'Het is dus nog steeds belangrijk om voorzichtig te zijn om ouderen niet te besmetten.'

(Belga)