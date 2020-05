De superkern heeft zaterdag een akkoord bereikt over het bijzondere ouderschapsverlof voor de coronacrisis. Dat is te horen bij meerdere aanwezige partijen. De regeling moet wel nog naar de Raad van State worden gestuurd.

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) stelde begin april voor een soort 'coronaverlof' in te voeren, waardoor ouders extra vrijaf zouden kunnen nemen tijdens de crisisperiode. Het stelsel staat los van het reguliere ouderschapsverlof. Het was de bedoeling om het verlof te laten opnemen tussen 1 mei en 30 juni, maar de besluitvorming raakte niet snel genoeg rond.

Zaterdag kwam het coronaverlof opnieuw ter sprake op de superkern. Daar kwamen de partijen overeen dat het stelsel met terugwerkende kracht zou worden ingevoerd. Later op de dag komt nog een ministerraad samen om de beslissing te officialiseren. Daarna wordt het besluit naar de Raad van State gestuurd.

Lorin Parys, Vlaams Parlementslid van N-VA, meldt dat het bijzondere ouderschapsverlof ook zal gelden voor pleegouders. Die uitbreiding moet nog in wetten worden gegoten, maar er is een politiek akkoord. Er is nu geen enkele reden meer om pleegouders uit te sluiten van het gewone ouderschapsverlof, vindt hij.

Volgens Parys besloot de superkern ook om de leeftijdsgrens van 21 jaar voor kinderen met een zware handicap los te laten.

Groen reageert tevreden op de beslissingen van zaterdag. 'Groen heeft eind maart initiatief genomen voor zorgverlof voor ouders en is verheugd dat het er nu is', zegt voorzitster Meyrem Almaci. Zij ziet de regeling nu graag uitgebreid naar de zomervakantie.

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) stelde begin april voor een soort 'coronaverlof' in te voeren, waardoor ouders extra vrijaf zouden kunnen nemen tijdens de crisisperiode. Het stelsel staat los van het reguliere ouderschapsverlof. Het was de bedoeling om het verlof te laten opnemen tussen 1 mei en 30 juni, maar de besluitvorming raakte niet snel genoeg rond. Zaterdag kwam het coronaverlof opnieuw ter sprake op de superkern. Daar kwamen de partijen overeen dat het stelsel met terugwerkende kracht zou worden ingevoerd. Later op de dag komt nog een ministerraad samen om de beslissing te officialiseren. Daarna wordt het besluit naar de Raad van State gestuurd. Lorin Parys, Vlaams Parlementslid van N-VA, meldt dat het bijzondere ouderschapsverlof ook zal gelden voor pleegouders. Die uitbreiding moet nog in wetten worden gegoten, maar er is een politiek akkoord. Er is nu geen enkele reden meer om pleegouders uit te sluiten van het gewone ouderschapsverlof, vindt hij. Volgens Parys besloot de superkern ook om de leeftijdsgrens van 21 jaar voor kinderen met een zware handicap los te laten. Groen reageert tevreden op de beslissingen van zaterdag. 'Groen heeft eind maart initiatief genomen voor zorgverlof voor ouders en is verheugd dat het er nu is', zegt voorzitster Meyrem Almaci. Zij ziet de regeling nu graag uitgebreid naar de zomervakantie.