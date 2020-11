Het nieuwe ministerieel besluit (MB) met de aangepaste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is zondag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 december en zijn van toepassing tot 15 januari 2021.

Zoals vrijdag is aangekondigd, mogen erkende musea en kunsthallen weer opengaan. Ook winkels mogen heropenen, mits het in acht nemen van de gezondheidsmaatregelen. Daarnaast is vuurwerk van de categorieën F2, F3 en F4, en van de categorieën P1 en P2 verboden, net als vuurwerk 'voor theatergebruik' van de categorieën T1 en T2. Het is ook verboden om geluids- of carbuurkanonnen te gebruiken, zo staat te lezen in het ministerieel besluit.

Op kerstavond en Kerstmis mogen alleenstaanden 'het duurzaam onderhouden nauw contact en de bijkomende persoon tegelijkertijd in huis of in een toeristische logies ontvangen'.

(Belga)