De UCLouvain gaat in samenwerking met de UAntwerpen de impact onderzoeken van een lockdown op het psychologisch en sociaal welzijn van de bevolking. Ze doet dit via een enquête die zaterdag in België, Frankrijk en Nederland gelanceerd wordt.

De onderzoekers willen weten op welke manier en in welke mate de levensstijl van de respondenten veranderd is, nu de overheid maatregelen heeft genomen waardoor sociale contacten en activiteiten beperkt zijn. Ze peilen ook naar de gevoelens die mensen daarbij hebben, naar de eventuele hulp die ze krijgen en naar hun fysieke en mentale gezondheid. De onderzoekers vragen tot slot ook naar de werksituatie van de respondenten.

Geestelijke gezondheid

De UCLouvain wil met die vragen de impact onderzoeken van een lockdown op de sociale relaties en dus op de geestelijke gezondheid.

'Sociale relaties zijn een belangrijk onderdeel van de geestelijke gezondheid. Insluiting vermindert echter het sociale contact. Wat is de impact daarvan op de geestelijke gezondheid op korte, middellange en lange termijn?', zegt Vincent Lorant, onderzoeker aan de UCLouvain, Institute of Health and Society.

'Op dit moment heeft de regering haar energie gericht op het beheer van de epidemie. Hierdoor worden de andere risico's vergeten.'

Fragiel

Een deel van de bevolking is namelijk psychologisch fragiel, waardoor volgens de onderzoeker hun situatie wel eens zou kunnen verslechteren door een lockdown. Meer info over de enquête is te vinden via www.uclouvain.be/covidenik.

Deze enquête staat trouwens los van de coronastudie van de UAntwerpen, die via wekelijkse bevragingen wil achterhalen hoe de Belgen hun gedrag aanpassen aan de coronacrisis. Meer dan 560.000 landgenoten namen er afgelopen dinsdag aan deel en uit de eerste gegevens bleek toen dat meer Belgen gingen thuiswerken na de oproep van de overheid.

