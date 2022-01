Australië, een land dat lang met enig succes covid onder controle wist te houden, wordt momenteel geconfronteerd met een recordaantal coronabesmettingen, veroorzaakt door de omikronvariant. In de afgelopen 24 uur werden ruim 60.000 nieuwe besmettingen gemeld.

In New South Wales, de dichtstbevolkste staat van het land, staat het gezondheidsstelsel onder zware druk. De staat met 8 miljoen inwoners registreerde de voorbije dag 35.054 nieuwe gevallen, een aanzienlijke stijging in vergelijking met een dag voordien (23.131). In het naburige Victoria, met 6,5 miljoen inwoners de op een na dichtstbevolkte staat en met hoofdstad Melbourne, zijn ook 17.636 nieuwe besmettingen vastgesteld. In Queensland waren dat er 6.781 en in Zuid-Australië 3.493.

Experts wijzen er echter op dat er meer besmettingen zijn in het land, omdat de toegang tot PCR-tests moeilijk is. Zo is de testcapaciteit in het land overschreden, met lange wachtrijen aan de testcentra tot gevolg. Het kan intussen tot vijf dagen duren voor mensen een uitslag hebben. In een poging om de achterstand weg te werken, worden Australiërs intussen aangemoedigd zich alleen te laten testen als ze symptomen hebben van covid-19, als ze door de gezondheidsautoriteiten geadviseerd zijn om zich te laten testen of als ze een hoogrisicocontact hebben gehad met iemand die besmet is.

De regering raadt verder aan zoveel mogelijk te kiezen voor zelftesten, maar ook die zijn schaars en vaak duur geworden. De regering is de voorbije dagen dan ook onder druk gezet om de sneltests te subsidiëren en zal naar verluidt later woensdag nieuwe maatregelen in die zin aankondigen. (Belga)