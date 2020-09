De cijfers van het aantal besmettingen met covid-19 zijn opnieuw exponentieel aan het stijgen, waardoor het bijzonder gevaarlijk is het coronavirus te minimaliseren. Dat heeft infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen) maandag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Het aantal vastgestelde besmettingen met COVID-19 zit opnieuw in stijgende lijn, en dat is niet alleen omdat er meer getest wordt. 'We kunnen inderdaad niet vergelijken met de situatie in maart. Nu kunnen we veel korter op de bal spelen, waardoor we veel beter weten wat er onder de oppervlakte leeft', legde Vlieghe uit. 'Maar tegelijkertijd mogen we het gevaar niet minimaliseren. Zeggen dat er toch maar weinig hospitalisaties en overlijdens zijn, en dus een beetje de andere kant op kijken, dat is ontzettend gevaarlijk.'

Door het probleem niet openlijk te erkennen, gaan mensen ook in privésituaties het besmettingsgevaar onderschatten. 'Door te zeggen dat de bubbel van vijf op de schop moet, wordt het probleem geminimaliseerd. Je mag wel degelijk mensen blijven zien, maar buiten en op afstand. Je nauwe contacten beperk je best tot vijf, al is het inderdaad een uitdaging om daarmee om te gaan', zei Vlieghe.

De experten van de evaluatiecel (Celeval) bekijken verschillende manieren waarop mensen hun contacten kunnen bijhouden en beperken, zoals een coronabudget of een 'corona-footprint'. 'Daarbij bereken je voor jezelf hoeveel mensen je hebt gezien: als je vandaag naar een barbecue gaat, ga je dan morgen misschien niet naar een concert', gaf Vlieghe als voorbeeld.

De voormalige voorzitter van de GEES roept de overheid op om actief te communiceren dat de cijfers opnieuw in stijgende lijn zitten en dat dat au sérieux moet worden genomen. 'Zodra je, zoals nu, op een stijgend deel van de curve zit, mag er niet veel mis gaan. Anders breidt de infectie zich onder de radar verder uit en van zodra je dat begint te merken in het aantal hospitalisaties en overlijdens, is het al veel te laat. Dan zijn we terug in maart en daar willen we niet terug naartoe. Maar als we blijven wegkijken van het probleem is dat wel aan het gebeuren. Nu heeft het virus opnieuw de wind in de vleugels, daar kun je niet van wegkijken.' (Belga)