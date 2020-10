Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, heeft op de persconferentie over het coronavirus een dringende oproep gelanceerd aan iedereen om verantwoordelijkheid te nemen. '"No time to waste": het was een populaire slogan in de jaren tachtig en negentig. En ze is steeds meer van toepassing op de covidsituatie in ons land. We hebben inderdaad geen tijd te verliezen.'

'De druk op de zorgende sector is groot, maar als we echt dramatische situaties willen vermijden, moeten we nu met z'n allen reageren', voegde de woordvoerder eraan toe, nadat nieuwe, onrustwekkende coronacijfers waren voorgesteld.

'We moeten niet naar de andere kijken of wijzen. Het gaat niet om de jongeren of ouderen, allochtonen of autochtonen, Vlamingen, Brusselaars of Walen. Iedereen kan getroffen worden door het virus. Iedereen kan en moet verantwoordelijkheid opnemen.'

Stevens verwees daarbij naar de beelden die de voorbije dagen opdoken met wangedrag van enkele jongeren. 'Laat ons duidelijk zijn: dergelijk rebels gedrag is een rode loper uitrollen voor het virus. Dergelijk gedrag is niet stoer, het is gewoon dom en onverantwoord. Maar laat ons vooral geen groepen in de samenleving viseren. Wat we nu vooral nodig hebben, is eenheid en solidareit. Net zoals in andere leeftijdsgroepen nemen het overgrote deel van jongeren en jongvolwassenen wél hun verantwoordelijkheid op.'

De woordvoerder heeft begrip voor deze zeer moeilijke periode voor jongeren. 'Ik ben zelf vader van een puber. Maar focus niet op wat niet kan, focus op wat wel kan. Je kan nog steeds naar school, sporten in de sportclub, naar de jeugdbeweging gaan, afspreken met vrienden. We vragen alleen dat op een verstandige manier te doen. Ook jullie kunnen ervoor zorgen dat al deze activiteiten komende weken nog mogelijk zijn.'

'Laat het begin van deze werk- en schoolweek het moment zijn dat we motivatie vinden om de curve met z'n allen naar beneden te halen. Het moet en het moet nu', besloot Stevens. (Belga)