Het is nog te vroeg om te zeggen of mensen tijdens de zomervakantie van 2021 gewoon op reis zullen kunnen gaan. Dat heeft eerste minister Alexander De Croo dinsdag gezegd tijdens een werkbezoek aan Brussels Airport. "Ik zou graag perspectief geven, maar valse verwachtingen geven is geen goede zaak. Het is te vroeg om over de zomer nu al uitspraken te doen."

De Croo herhaalde dat wintersportvakanties dit jaar wegens het coronavirus "ten stelligste worden afgeraden". Hoe het reizen daarna zal evolueren, is nog koffiedik kijken. "We moeten eerst het virus onder controle krijgen", aldus De Croo. In elk geval zullen coronatests een belangrijke rol spelen. Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport, verwacht dat binnen afzienbare tijd alle passagiers getest zullen moeten zijn alvorens ze op het vliegtuig mogen.

Vorige week voerde op Zaventem Brussels Airlines nog een eerste proefvlucht uit waarbij passagiers op voorhand een COVID-19-sneltest moesten laten afnemen. Die werkwijze zal meer en meer ingang vinden bij de maatschappijen, verwacht Feist. De toestand is in elk geval "dramatisch" wat passagiers betreft, stelde Feist. Hun aantal ligt momenteel zowat 90 procent lager dan normaal. "Dat heeft een grote impact op de activiteiten en het werk", klonk het.

Behalve over de vliegreizen ging het tijdens het werkbezoek van de premier ook over de vrachtzijde van de luchthaven, Brucargo. Daar is er momenteel wel veel activiteit, en bovendien worden er volop voorbereidingen getroffen om de coronavaccins, eens die er zijn, in en uit te voeren. Een taskforce bereidt alle mogelijke scenario's voor, zo zei Nathan De Valck, afdelingshoofd cargo van de luchthaven. Hij toonde de premier ook de koelwagens - "frigoboxen op wielen" - die de luchthaven enkele jaren geleden ontwikkelde om onder meer vaccins en geneesmiddelen bij een constante temperatuur te kunnen vervoeren van hun opslagplaats naar het vliegtuig. "België is een farmaland. We zullen een belangrijke rol spelen in de productie van vaccins (bijvoorbeeld bij Pfizer in Puurs, red.), maar ook in de logistieke afhandeling ervan", stelde De Croo.

"Brussels Airport zal een echte draaischijf zijn voor de import en export van vaccins en zal een van die plaatsen zijn die ervoor zorgen dat de miljoenen vaccins geëxporteerd kunnen worden, en een deel ook geïmporteerd." Het werkbezoek was begonnen met een bezoek aan het testcentrum op de luchthaven. Daar worden momenteel gemiddeld 600 mensen per dag getest op het coronavirus, zei projectmanager Emir Sadiki van Ecolog, dat het centrum uitbaat. Dat aantal zit in stijgende lijn, onder meer omdat sinds deze week Belgen die naar Spanje gaan, een negatieve coronatest moeten kunnen voorleggen. (Belga)