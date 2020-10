Alle universitaire en algemene ziekenhuizen in België moeten ten laatste op maandag 26 oktober kunnen schakelen naar fase 1B uit het spreidingsplan, wat betekent dat de helft van de bedden op de afdelingen intensieve zorgen wordt voorbehouden voor coronapatiënten. Dat meldt de FOD Volksgezondheid na afloop van overleg met de sector.

Volgens de woordvoerster van de FOD Volksgezondheid Wendy Lee is het mogelijk dat niet-dringende zorg in bepaalde ziekenhuizen wordt uitgesteld eens fase 1B wordt uitgerold, al is het aan de instellingen zelf om te beslissen wat nog kan. 'De beslissing om over te schakelen op fase 1B is gebaseerd op de cijfers, die niet de goede kant uitgaan. Dat spreidingsplan zorgt ervoor dat de ziekenhuizen en het zorgpersoneel niet overbelast geraken, en dat de kwaliteit van de zorg, ook de niet Covid-gerelateerde zorg, niet in het gedrang komt', benadrukt Lee.

Verschillende ziekenhuizen of regio's schakelden eerder al over naar fase 1B. Dat is bijvoorbeeld het geval voor alle ziekenhuizen in Brussel, Ieper, Namen en Luik. Het spreidingsplan is opgesteld na de eerste golf van Covid-19-besmettingen in maart en moet vermijden dat de afdelingen intensieve zorgen overbelast geraken. Het plan bestaat uit vier fases, waarvan 1B de op een na laatste is.

Vanaf 26 oktober zal dus de helft van alle IC-bedden - wat neerkomt op 1000 bedden over heel België - voor coronapatiënten voorbehouden zijn. In de laatste fase van het spreidingsplan moet 60 procent van de bedden worden vrijgehouden. Op dat moment moeten er wellicht extra bedden worden voorzien, want het spreidingsplan voorziet dat op elk moment zeker 40 procent van de plaatsen op intensieve zorgafdelingen beschikbaar moet zijn voor niet-coronapatiënten.

(Belga)