De lokale politie kan de strengere coronamaatregelen in ons land op dit moment nog steeds handhaven. Dat zegt Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie Lokale Politie. "We bekijken, evalueren en als het nodig is plannen we overleg met de diverse administratieve overheden", klinkt het.

Sinds de strengere coronamaatregelen in ons land van kracht zijn, is de druk op de politiediensten toegenomen. Agenten moeten onder meer controleren of de nachtklok wordt nageleefd en of mensen zich wel aan het samenscholingsvebod houden. Sinds vandaag/dinsdag zijn de winkels in ons land ook opnieuw geopend en worden agenten ingezet om toe te zien dat er geen overrompeling is.

Volgens Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie Lokale Politie, kunnen de korpsen de strenge maatregelen op dit moment nog steeds handhaven. "Het is nu nog relatief rustig", klinkt het. "Maar we bekijken de situatie en evalueren ze constant. Als het nodig is, plannen we overleg met de diverse overheden."

Tijdens de eindejaarsfeesten zal de politie volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) alleszins niet systematisch aanbellen bij mensen. Agenten zullen enkel ingrijpen als er een klacht komt van overlast of als ze zelf vaststellingen doen tijdens een patrouille. Wie ­betrapt wordt op het niet naleven van de regels, krijgt een ­boete van 250 euro. "Organisatoren" van zogenaamde lockdownfeestje moeten 750 euro betalen. (Belga)