De Vlaamse regering moet dringend werk maken van betere ventilatie in publieke gebouwen. Dat zegt oppositiepartij SP.A in een voorstel van resolutie. 'Een goede ventilatie is belangrijk, niet alleen in de strijd tegen corona, maar ook voor ons algemeen welbevinden en gezondheid op school, op het werk en in onze vrije tijd', zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez. Zij dringt aan op een monitoringscampagne, een collectief aankoopprogramma van CO2-meters en snelle investeringen in betere ventilatie in scholen en woonzorgcentra./Para

ParaEen goede ventilatie is een belangrijke hefboom in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. Onderzoek wijst uit dat de kans op besmetting substantieel daalt bij permanente ventilatie en de toevoer van verse buitenlucht. Maar een goede ventilatie is niet alleen belangrijk in de strijd tegen het coronavirus, er is ook een directe link met welbevinden, prestaties en productiviteit. Zo blijkt uit onderzoek in scholen dat de prestaties van leerlingen met 15 procent verbeteren bij een betere ventilatie. Als het van SP.A-parlementslid Caroline Gennez afhangt, moet de Vlaamse regering daarom werk maken van een 'doortastend ventilatiebeleid'. Zij betreurt dat er in het Vlaamse relanceplan 'Vlaamse veerkracht' geen investeringen in betere ventilatie voorzien zijn. Gennez heeft een resolutie klaar waarin ze onder meer pleit voor een 'monitoringscampagne' op korte termijn. Die campagne moet snel een beeld geven over de kwaliteit van de binnenlucht in Vlaamse gebouwen. 'Meten is weten', zegt Gennez.

Zij pleit ook voor een collectief aankoopprogramma van CO2-meters. Die meters moeten helpen om de luchtkwaliteit structureel op te volgen. De SP.A-politica dringt ook aan op investeringen in betere ventilatie, zeker in scholen en woonzorgcentra. Ze wijst op voorbeelden in het buitenland. 'In Nederland worden alle scholen gecontroleerd of hun ventilatiesystemen 'coronaproof' zijn. Scholen die niet voldoen zijn verplicht maatregelen te nemen. Daarvoor stelt de Nederlandse regering 360 miljoen euro ter beschikking. Ook Duitsland zet in op ventilatie.' 'Dus waar wacht de Vlaamse regering op? Onze gezondheid, economie en kwaliteit van leven kunnen via investeringen in ventilatie nú een boost gebruiken', besluit Gennez. (Belga)