Het Gentse stadsbestuur wil de komende koopzondagen niet onvoorwaardelijk laten doorgaan. Die van 6 december wordt een test om te zien of het er niet tot een overrompeling komt en of alle coronamaatregelen gevolgd worden. Vanaf dinsdag heropenen in Gent de winkels. 'Als we vaststellen dat het op woensdagnamiddag of zaterdag te druk en onveilig is, komt er uiteraard geen koopzondag', zegt bevoegd schepen Sofie Bracke (Open VLD).

In Antwerpen ziet burgemeester Bart De Wever (N-VA) geen probleem in de komende koopzondagen. Maar het Gentse stadsbestuur neemt een afwachtende houding aan en brengt een reeks maatregelen in stelling om ervoor te zorgen dat winkelen in de Veldstraat en omringende winkelstraten ordelijk en met afstand verloopt. Vanaf dinsdag zijn niet-essentiële winkels opnieuw toegankelijk. Maar ook woensdag en zaterdag zal het stadsbestuur de situatie nauwgezet opvolgen.

Het stadsbestuur wil de koopzondagen graag laten doorgaan om de spreiding van bezoekers tijdens de feestenperiode te verbeteren. Maar de zogenaamde 'Shop-op zondag' staat wel degelijk ter discussie indien de praktijk toont dat het niet veilig verloopt. 'De Shop-op zondag van 6 december geldt als testcase', klinkt het, 'en enkel bij een positieve evaluatie kunnen de extra koopzondagen in december en januari doorgaan.' In Gent staan nog koopzondagen gepland op 13, 20, 27 december en 3 januari.

Er zullen bussen en trams rijden, maar het gratis openbaar vervoer van De Lijn dat tijdens de koopzondagen de baan op gaat, wordt geschrapt. (Belga)