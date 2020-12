De sociale partners hebben hun advies gegeven over het herstel- en relanceplan van de Brusselse regering, maar wachten nog steeds op een uitnodiging tot overleg met de regering. Dat verklaarde secretaris-generaal Jan De Brabander van de Brusselse werkgeversorganisatie Beci donderdag in de bijzondere covid-19-commissie van het Brussels Parlement. Ook Sophie Heuskin (UCM) en Anton Van Assche (Unizo) drongen namens de middenstandsorganisaties aan op sociaal overleg.

De covid-19-commissie hoort donderdag de sociale partners over de aanpak van de coronapandemie en de impact op het socio-economisch leven in het hoofdstedelijk gewest. In de voormiddag komen de werkgevers - met ook Bruxeo, de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen overkoepelt - aan het woord. In de namiddag is het de beurt aan de vakbondszijde van Brupartners, de voormalige Economische en Sociale Raad van het Brussels Gewest. De vertegenwoordigers van de werkgevers wezen op de zware socio-economische gevolgen van de pandemie. Die worden volgens De Brabander onderschat. Hij wees erop dat Brupartners een advies hebben afgeleverd over het herstelplan na de crisis.

'We wachten op een uitnodiging van de regering voor overleg', aldus de Beci-topman. 'We hebben geen uitleg gekregen over de redenen waarom geen rekening is gehouden met de aanbevelingen van Brupartners', betreurde hij. De Brabandere waarschuwde ook voor een faillissementsgolf in het gewest vanaf 1 februari, als het federale moratorium op faillissementen afloopt. 'Ik hoop dat die zo klein mogelijk zal zijn', voegde hij eraan toe. (Belga)