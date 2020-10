Buitenlandse Zaken heeft opnieuw een aanpassing van de reisadviezen aangekondigd. Opvallend daarbij is dat nog meer gebieden rood kleuren, wat concreet betekent dat de Belgische autoriteiten reizen naar de regio ten zeerste afraden en dat een covid-test en quarantaine verplicht zijn bij terugkeer in België.

Buitenlandse Zaken licht de belangrijkste wijzigingen, die vanaf vrijdag om 16 uur ingaan, toe. Zo krijgt het Spaanse eiland Tenerife, dat tot nu toe oranje kleurde, nu code rood. Ook Nederland kleurt zo goed als helemaal rood, nu ook Friesland, Drenthe en Overijssel die code krijgen.

Frankrijk en het VK: schipperen tussen rood en oranje

In Frankrijk schipperen de departementen tussen rood en oranje. Een gelijkaardige situatie is te zien in het Verenigd Koninkrijk, met een palet van rood en oranje. Een oranje kleurcode houdt in dat reizen mogelijk is, maar de Belgische autoriteiten een verhoogde waakzaamheid adviseren. Een covid-test en een quarantaine zijn niet verplicht bij terugkeer in België. Mogelijk moet de reiziger wel in quarantaine in het land van bestemming.

Polen kleurt oranje, maar Gdansk krijgt kleurcode rood. In Zwitserland worden Genève en Basel oranje. In Portugal krijgen het noorden en de Algarve code rood. Slovakije kleurt helemaal oranje. En ook in Hongarije en Ierland zijn er zones die rood worden.

De adviezen voor de andere regio's zijn terug te vinden via diplomatie.belgium.be. De kaart op de website geeft de kleur van het reisadvies naar een land weer. Door te klikken op een regio verschijnen de voorwaarden die van toepassing zijn bij de terugkeer in België.