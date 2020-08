De Duitse regering van bondskanselier Angela Merkel kondigt een hardere aanpak van het coronavirus aan. Zo wordt er een minimumboete van 50 euro ingevoerd voor mensen die in winkels en het openbaar vervoer geen mondmasker dragen. De boete kan in sommige deelstaten hoger uitvallen.

Merkel sprak donderdag met de leiders van de zestien deelstaten. Alleen Saksen-Anhalt ging niet met de maatregel akkoord. Voorts wordt het verbod op grote bijeenkomsten, zoals volksfeesten, festivals en sportevenementen, verlengd tot eind dit jaar. Uitzonderingen kunnen er zijn in regio's met weinig coronabesmettingen. Voor voetbalstadions kijkt een werkgroep naar een werkbare oplossing.

Merkel roept Duitsers op niet naar gebieden in het buitenland te reizen die als een hoog risico worden beschouwd. Volgens de bondskanselier zijn mensen die in risicogebieden op vakantie zijn geweest de belangrijkste oorzaak van het oplopende aantal besmettingen in Duitsland, naast privéfeestjes. "We nemen de stijging in de zomermaanden heel serieus", aldus de bondskanselier. Reizigers uit risicogebieden moeten veertien dagen in quarantaine. Die periode kan verkort worden als na de vijfde dag een testresultaat negatief blijkt. De regering in Berlijn roept deelstaten op de quarantaineregels strikt te handhaven en boetes op te leggen als mensen zich er niet aan houden.

Het aantal besmettingen in Duitsland is de afgelopen periode toegenomen, al is het huidige reproductiegetal 0,83. Dat betekent dat honderd mensen die besmet zijn met het virus gemiddeld 83 andere personen aansteken. In totaal zijn in het land 237.936 besmettingen vastgesteld. 9.285 mensen overleden door de infectie.

Het verbod om in Berlijn zaterdag tegen de coronamaatregelen te demonstreren, wordt intussen aangevochten voor de regionale rechter. Merkel heeft zich donderdag nog achter het verbod geschaard, maar er is van verschillende kanten felle kritiek op deze ingrijpende maatregel. Het zou juist extremisten aanmoedigen wel te komen en het zou indruisen tegen de grondrechten van de Duitsers, waar demonstreren onder valt.

De in Stuttgart opgerichte actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711) organiseert via internet in heel Duitsland betogingen tegen de maatregelen die de groep als strijdig met de grondwet bestempelt. De groep is naar de rechter gestapt omdat ze zaterdag ook in Berlijn wil betogen. (Belga)