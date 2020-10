Een vaccin zal pas op de markt komen als het veilig en effectief is. Dat zei Sciensano woensdag op de persconferentie over de coronacijfers. Het gezondheidsinstituut, dat een dergelijk vaccin in België verwacht in maart, nam de gelegenheid te baat om de puntjes op de i te zetten wat betreft vaccinatie.

Vaccinatie is de meest efficiënte en veilige manier om collectieve bescherming te bieden tegen het virus, zei epidemioloog Boudewijn Catry woensdag. Dat vaccin is er momenteel nog niet, maar er zijn wel verschillende kandidaat-vaccins in de running, waarvan er verschillende het stadium van menselijke proeven hebben bereikt.

'Deze studies worden sneller afgerond dan voor andere vaccins, maar zonder risico's te nemen wat betreft de volgorde van de klassieke ontwikkelingsfases', zegt Catry. In de eerste fase wordt de veiligheid getest en de optimale dosis gevonden bij enkele tientallen mensen. In een tweede fase vergelijkt men de reactie van enkele honderden testpersonen met de reactie bij reeds genezen COVID-patiënten. En in een derde, cruciale fase kijkt men of testpersonen beschermd zijn als ze in contact komen met het virus in de gemeenschap. Het gaat hierbij om duizenden mensen. 'Zo krijgen we het grondige bewijs of het vaccin al dan niet echt werkt.'

'Vandaag heeft een van de kandidaat-vaccins zijn proeven onderbroken, omdat een vrijwilliger ongewenste bijwerkingen heeft vertoond', aldus Catry. De Britse farmaceut AstraZeneca maakte woensdag bekend dat het de proeven tijdelijk stopzet omwille van veiligheidsredenen. Volgens The New York Times kreeg een van de proefpersonen last van een ontsteking aan het ruggenmerg. 'Onafhankelijke proeven moeten nu uitwijzen of de bijwerkingen toevallig zijn, of te wijten aan het kandidaat-vaccin. Dit toont nogmaals aan dat de juiste procedures gevolgd worden en dat een vaccin pas op de markt komt als het veilig en effectief is.'

In deze specifieke pandemische context hebben de nauwe samenwerking tussen de farmaceutische groepen, onderzoekers en de geneesmiddelenagentschappen het tijdsbestek verkort en werden de productiestructuren al van bij het begin van de studies aangepast, zei Catry. 'Dit is zeer uitzonderlijk. Wereldwijd zullen tienduizenden mensen in deze studies gedurende zes maanden worden gevolgd. Maar ook daarna zullen alle nationale en internationale autoriteiten de gevaccineerde mensen nauwlettend in de gaten houden.'

Sciensano verwacht het eerste vaccin in België komend voorjaar. Welke bescherming het zal bieden, is nog niet duidelijk. 'Voor mazelen is de bescherming voor het leven, maar voor griep moet jaarlijks de vaccinatie worden hernieuwd'. De prioritaire doelgroepen - er zal immers niet voldoende voorraad zijn om alle Belgen meteen te vaccineren - omvatten in de eerste plaats al het personeel in de gezondheidszorg.

Vervolgens gaat het om diegenen die het meest kwetsbaar zijn: personen ouder dan 65 en personen tussen 45 en 65 met risicofactoren, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk of chronische longaandoeningen. Afhankelijk van de opvolging van de lopende studies en de behoeften op het terrein kunnen andere groepen worden opgenomen.