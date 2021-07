De acties van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi hebben niets opgeleverd en premier De Croo heeft geweigerd de zaak in handen te nemen, klinkt het bij de Coordination des sans-papiers, één van de organisaties die de hongerstakers in de Begijnhofkerk, ULB en VUB steunen

'Het enige alternatief voor de hongerstaking is om de mensen zonder papieren, zowel de hongerstakers als de anderen, de kans te geven hun plaats in de rechtstaat in te nemen', zegt de Coordination des sans-papiers dinsdagavond. 'Zodat ze volledig kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dit land en hun waardigheid kunnen heroveren.'

Volgens de Coordination is er geen enkele reden meer om een regularisatie, waar ze al sinds 2019 voor ijvert, nog te weigeren: 'Tenzij men mensenlevens echt wil banaliseren of men andere, duistere bedoelingen heeft.'

De 'neutrale zone' die staatssecretaris Mahdi heeft ingesteld, vindt in de ogen van de organisatie geen genade. 'Het is niet meer dan een symbolische antenne van de Dienst Vreemdelingenzaken, een manier om tijd te winnen', klinkt het. 'Na het falen van dat belachelijke initiatief hebben verschillende burgerbewegingen en politieke partijen de premier opgeroepen het dossier in handen te nemen om een oplossing te zoeken. Die heeft dat duidelijk geweigerd, zodat er ons niets anders rest dan beroep te doen op de zeven voorzitters die de Vivaldi-coalitie onderhandeld hebben. Ze hebben zich toen niet uitgesproken over de situatie van de duizenden mensen zonder papieren die al jarenlang in België leven. Het is nu aan hen om snel een menselijke en hoopgevende oplossing te vinden.'

De Coordination zal donderdag om 14 uur actie voeren aan de Begijnhofkerk.

