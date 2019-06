Alexander D'Hooghe, de intendant die het Uplace-project in Machelen opnieuw vlot moet trekken, heeft vrijdag voorgesteld om van de site een zone met kmo's, maakwinkels en een groot park te maken. De Vlaamse regering en de provincie Vlaams-Brabant zijn enthousiast, maar de NV Uplace, eigenaar van de grond, zat vrijdag niet mee aan tafel.

Zowat een jaar geleden vroeg de gemeente Machelen aan Alexander D'Hooghe om het project uit het slop te halen. Uplace was onmogelijk geworden door een juridische strijd van onder meer buurgemeente Vilvoorde en milieu-verenigingen als Bond Beter Leefmilieu.

D'Hooghe komt nu met een concept waarbij Uplace niet langer bestaat uit kantoortorens, winkels en een bioscoop. 'We hebben een jaar lang gesprekken gevoerd met de historische tegenstanders, om te achterhalen welke waarden en principes voor hen belangrijk zijn', zei D'Hooghe. 'Met die elementen hebben we een nieuw project in elkaar gestoken. De essentie is dat het niet meer gaat om een vastgoedproject, maar om een gemeenschapsproject.'

De intendant stelt voor om naast een kmo-zone op de site een 'werkwinkelwijk' te ontwerpen. Het gaat om winkels waar ter plaatse geproduceerd en gepersonaliseerd wordt. D'Hooghe noemt de vestiging van Adidas in Berlijn als voorbeeld, waar de klant samen met een verkoper zijn kledingstuk ontwerpt.

Daarnaast moet er plaats komen voor kunst en cultuur. Een kwart van de site wordt ingericht als park. Het is ook de bedoeling om het hele project circulair te maken, wat onder meer betekent dat het afval van het ene bedrijf als grondstof voor het andere moet kunnen dienen.

Het nieuwe idee zou ongeveer een kwart minder verkeer veroorzaken dan het oorspronkelijke Uplace. Daarvoor rekent D'Hooghe op investeringen in openbaar vervoer vanuit Vlaanderen.

'Wij staan hier achter en hopen dat ook de volgende Vlaamse regering dit meeneemt in het regeerakkoord', zei Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) vrijdag. Opvallende afwezigen waren Uplace zelf en de stad Vilvoorde.

'Ik heb Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A) gisteren nog gesproken', zei Weyts. 'Het is een fragiel evenwicht, maar Vilvoorde beschouwt dit wel als een eerste stap.'