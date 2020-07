Via een aanpassing in de software zouden contactonderzoekers vanaf donderdag eindelijk meer dan tien contacten kunnen noteren.

Het contactonderzoek kampt al sinds de begindagen met kinderziektes. Onder meer een lage responsgraad en andere technische mankementen zorgden al voor een hobbelig parcours. Het aantal contactonderzoekers werd recent afgebouwd naar 150. Voor de start van het contactonderzoek schatte men dat er in Vlaanderen 1.200 mensen nodig zouden zijn.

Een laatste technisch euvel was een beperking op het aantal contactpersonen dat de contactonderzoekers konden noteren. Volgens De Standaard kon de software maar maximaal 10 contacten aan. Geeft een (vermoedelijk) besmette patiënt meer contacten aan, dan moeten die handmatig worden bijgehouden.

Die beperking zou vanaf donderdag van de baan moeten zijn. Via een upgrade zouden er tot 100 contacten kunnen worden bijgehouden. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaf dat maandag al aan in de Kamer en de aanpassing wordt bevestigd door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

In de praktijk zou dat echter niet voor een grote verandering moeten zorgen. Volgens de laatste officiële cijfers geven gecontacteerde personen gemiddeld slechts iets meer dan vier contacten op.

Terugbellen

Ook aan een andere storing wordt volop gewerkt. Wie gecontacteerd wordt door het callcenter maar niet kan opnemen, kan op dit moment niet zelf terugbellen. Tegen het einde van deze maand zou dat wel moeten kunnen. De aanpassing vergt meer tijd wegens technische problemen en privacy-redenen, aldus het Agentschap.

Het contactonderzoek kampt al sinds de begindagen met kinderziektes. Onder meer een lage responsgraad en andere technische mankementen zorgden al voor een hobbelig parcours. Het aantal contactonderzoekers werd recent afgebouwd naar 150. Voor de start van het contactonderzoek schatte men dat er in Vlaanderen 1.200 mensen nodig zouden zijn.Een laatste technisch euvel was een beperking op het aantal contactpersonen dat de contactonderzoekers konden noteren. Volgens De Standaard kon de software maar maximaal 10 contacten aan. Geeft een (vermoedelijk) besmette patiënt meer contacten aan, dan moeten die handmatig worden bijgehouden. Die beperking zou vanaf donderdag van de baan moeten zijn. Via een upgrade zouden er tot 100 contacten kunnen worden bijgehouden. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaf dat maandag al aan in de Kamer en de aanpassing wordt bevestigd door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. In de praktijk zou dat echter niet voor een grote verandering moeten zorgen. Volgens de laatste officiële cijfers geven gecontacteerde personen gemiddeld slechts iets meer dan vier contacten op. Ook aan een andere storing wordt volop gewerkt. Wie gecontacteerd wordt door het callcenter maar niet kan opnemen, kan op dit moment niet zelf terugbellen. Tegen het einde van deze maand zou dat wel moeten kunnen. De aanpassing vergt meer tijd wegens technische problemen en privacy-redenen, aldus het Agentschap.