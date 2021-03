Het contactonderzoek heeft de Vlaamse belastingbetaler tussen mei vorig jaar en eind januari 63,5 miljoen euro gekost, en kost nog altijd zowat 330.000 euro per dag, waarvan 285.000 euro gaat naar de callcenters.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen op basis van het nieuwste financiële verslag van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wie de cijfers van eind januari tegen het licht houdt, merkt bovendien dat op dat moment zowat 740 bellers dagelijks amper 3000 telefoontjes deden. Dat zijn er omgerekend amper vier per persoon. In totaal zijn dat evenveel telefoontjes als eind september vorig jaar, alleen gebeurden die toen door 360 callcentermedewerkers.

Oppositiepartij Vooruit stelt zich vragen bij die cijfers, vooral omdat de capaciteit in december en ­januari nauwelijks ­verminderd werd. Onbegrijpelijk, klinkt het. ­Zeker als je weet dat de callcentermedewerkers in die periode amper een handvol telefoontjes per dag moesten doen.

Intussen stijgen de ­besmettingscijfers opnieuw en moeten er ook meer telefoons gebeuren. De Vlaamse regering besliste daarom om zo snel mogelijk weer meer contactonderzoekers in te zetten.

