Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zal bij contactopsporing nu gebruikgemaakt worden van zogenaamde casemanagers, die besmettingclusters in kaart moeten brengen. Dat heeft Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, maandag gezegd op de persconferentie van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum.

Contactopspoorders van de callcenters mogen vanaf nu doorvragen naar de omstandigheden waarin de contacten van een besmet persoon hebben plaatsgevonden. Dat is zeer belangrijk om snel besmettinsclusters te kunnen ontdekken, zegt Karine Moykens.

'Die besmettingsclusters kunnen onstaan op plaatsen waar veel mensen samengekomen zijn, zoals een jeugdkamp of huwelijksfeest, of doordat een persoon met veel mensen in contact is geweest', klinkt het. 'Casemanagers zullen ook ingeschakeld worden om die besmettingsclusters in kaart te brengen. We stellen daarom voor dat wie een event organiseert, gevraagd wordt een lijst bij te houden van de personen die deelnemen, met vermelding van de naam, voornaam en het telefoonnummer. Als een besmet persoon op een event is geweest, zal dan aan de organisator gevraagd worden die lijst over te maken.'

Passenger locator form

Daarnaast zullen de interne en externe preventiediensten van bedrijven ook verwittigd worden als er in een bedrijf een persoon besmet is. Dat gebeurt onder meer op vraag van de sociale partners zullen, aldus Moykens.

Ook voor de Belgen die op reis geweest zijn in een risicogebied, kondigde de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing nieuwe maatregelen aan. 'Of ze nu met de boot, het vliegtuig, de bus, de trein of de auto terugkomen, ze zullen een elektronisch formulier moeten invullen, een passenger locator form, waarbij ze zich engageren om de quarantaine na te leven en waardoor ze via sms een activatiecode krijgen voor een onmiddelijke test.' (Belga)

