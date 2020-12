Verschillende contactberoepen organiseren zondag vanuit Brussel een symbolische begrafenisstoet richting Brakel, de woonplaats van premier Alexander De Croo. Dat bevestigt organisator Nathalie Vanhaesendonck, een nagelstyliste uit Machelen. De contactberoepen hekelen dat ze nog steeds gesloten moeten blijven.

Verschillende Vlaamse en Franstalige beroepsfederaties blazen verzamelen nabij de Heizel. Bijvoorbeeld de kapsalons, schoonheidssalons, nagelstudio's en barbiers zijn vertegenwoordigd, net als de tatoeëerders, de wellnessector of nog de horeca.

De actievoerders willen aankaarten dat die sectoren gesloten moeten blijven en vinden dat die beslissing niet is gebaseerd op cijfers over besmettingen. Om 13 uur is er afspraak aan parking C van de Heizel. Rond 14 uur, na de speeches, vertrekt de symbolische begrafenisstoet richting Brakel. Onderweg zijn er ook verschillende aansluitpunten.

Organisator Nathalie Vanhaesendonck verwacht alles samen alvast een opkomst van honderden wagens. 'We gaan een krans en rozen neerleggen nabij de woning van premier Alexander De Croo', zegt Vanhaesendonck. Na afspraak met de ordediensten, is besloten om af te spreken aan een uitkijktoren in de gemeente. De straat van de premier zelf is afgesloten.

De Belgische Beauty Federatie ondersteunt de actie logistiek. Vanhaesendonck benadrukt nog dat de actie helemaal 'niet politiek gericht is' en wil geen politieke recuperatie.

Het kabinet van premier Alexander De Croo wijst er in een reactie op dat vertegenwoordigers van de contactberoepen vorige dinsdag ontvangen werden door de regering. Er is uitgebreid naar hun zorgen geluisterd en de regering lichtte toe op basis van welke wetenschappelijke adviezen de beslissingen genomen werden, klinkt het.

De regering verduidelijkte ook welke steunmaatregelen er zijn, bijvoorbeeld de verdubbeling van het overbruggingsrecht voor zaken die moeten sluiten. 'Hen is ook toegelicht dat ze bij eventuele versoepelingen de volgende in rij zijn, net zoals bij de heropeningen na de eerste golf. Maar iedereen ziet ook dat de sanitaire situatie op dit moment nog bijzonder moeilijk is. Het aantal besmettingen zit nog op een hoog niveau en daalt niet langer. Dat betekent dat het risico op een nieuwe stijging en opnieuw meer besmettingen bijzonder groot is als mensen de regels niet volgen', laat de woordvoerder van de premier weten.

