Consumptieparkeren in Kortrijk: ‘Auto’s zijn welkom, als je maar geld uitgeeft’

De stad Kortrijk betaalt vanaf donderdag 12 mei het parkeergeld terug aan bezoekers die minstens 75 euro uitgeven bij lokale handelaars. Professor Duurzame Mobiliteit Cathy Macharis (VUB) is kritisch: ‘Diegenen die met de wagen komen, worden beloond.’

Wie gaat shoppen, eten of drinken in Kortrijk, krijgt binnenkort zijn parkeergeld teruggestort. De stad lanceert als eerste in België het concept ‘consumptieparkeren’ en trekt daar 16.000 euro voor uit. ‘Mei is traditioneel een goede shoppingmaand. Met deze actie willen we mensen stimuleren om dat bij Kortrijkse handelaars te doen’, zo lichtte schepen van Economie Wouter Allijns (Open VLD) het initiatief toe in het VRT-Journaal. ‘We rekenen op een extra omzet van om en bij de 300.000 euro.’

Het concept is niet nieuw. ‘Wat het hier speciaal maakt, is dat de maatregel vanuit de stad komt’, zegt professor Duurzame Mobiliteit Cathy Macharis (VUB), die kritisch staat tegenover het plan. ‘Het botst met de klimaatdoelstellingen van een mobiliteitsbeleid: het zal meer wagens aantrekken in de binnenstad, in plaats van mensen aan te moedigen om er met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets te komen shoppen.’

Fietsstad

In 2019 creëerde Kortrijk als eerste Vlaamse stad een fietszone met meer dan 75 fietsstraten in het stadscentrum. In die zone mogen auto’s geen fietsers inhalen en mogen ze niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden. ‘Het is absoluut niet de bedoeling dat koning auto de binnenstad opnieuw zal domineren’, benadrukte schepen Allijns in het VRT-Journaal.

Volgens professor Macharis geeft de stad hier net de omgekeerde boodschap. ‘Het is belangrijk om een consequente boodschap uit te dragen. Als je zegt dat auto’s welkom zijn, zolang je maar genoeg geld uitgeeft, dan ben je niet consequent. Diegenen die met de wagen komen, worden beloond.’

Het botst met de klimaatdoelstellingen van een mobiliteitsbeleid Cathy Macharis, VUB-professor Duurzame Mobiliteit

Autovrij

Macharis wijst erop dat fietsers en voetgangers volgens onderzoek meer geld uitgeven dan automobilisten, en verbaast zich ook over de wat gespleten houding van de Belg tegenover autoluwe zones. ‘In veel buitenlandse steden is de binnenstad autovrij of -luw, en vinden we het allemaal aangenaam om er te flaneren op vakantie. Maar in eigen land willen we met de auto tot voor de deur van de winkel raken’, zegt Macharis.

De professor haalt de Anspachlaan in Brussel aan als een mooi voorbeeld van hoe je mensen ook zonder auto naar een winkelzone kan lokken: ‘We zien dat mensen er hun verplaatsingsgedrag hebben aangepast en met het openbaar vervoer of de fiets komen winkelen. Bovendien wijst ons laatste onderzoek over de Anspachzone uit dat mensen er erg positief tegenover staan. ’

Mechelen

Wil je de leefbaarheid en het winkelklimaat in Kortrijk verbeteren, dan moet het lokale bestuur andere maatregelen nemen, vindt Cathy Macharis. ‘Het kan bijvoorbeeld via sensibiliseringscampagnes mensen aanraden om de auto thuis te laten. Of parkeertarieven duurder maken. Of park&rides installeren met shuttlebussen. Of zelfs een tolheffing invoeren.’ Mechelen geeft het goede voorbeeld, meent Macharis. ‘Daar heeft het stadsbestuur park&rides aangelegd van waaruit shuttlebussen naar het centrum rijden.’

Macharis heeft ook andere suggesties voor lokale besturen. ‘Ze zouden transportdiensten kunnen lanceren die de aankopen van shoppers tot aan hun buiten het stadscentrum geparkeerde auto brengen. Waarom zelfs geen cargofietsen aanbieden die tot aan je thuis of aan je auto leveren?’

De mobiliteitsexperte gelooft dat shoppers ook zonder financiële stimuli te overtuigen zijn om de auto thuis te laten. ‘Als je de de aandacht vestigt op goede fietsinfrastructuur en een goed openbaar vervoer, zul je zien dat meer mensen zich zo zullen verplaatsen.’