Koning Filip zet zijn consultaties dinsdag voort. Maandag kwamen PS-voorzitter Paul Magnette en zijn N-VA-collega Bart De Wever langs op het Paleis. Dinsdag is het de beurt aan Sophie Wilmès voor de MR, Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten en SP.A-voorzitter John Crombez.

Bourgeois en Demotte werden op 8 oktober door de koning benoemd in opvolging van Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR), die gedurende vier maanden informateur waren. De N-VA'er en PS'er kregen als preformateurs de opdracht van de koning 'de concrete basis na te gaan voor de vorming van een federale regering rond hun respectievelijke partijen, en dit samen met de vier andere partijen die bij de gesprekken betrokken zijn'. Opvallend: een geplande persconferentie van de N-VA'er en de PS'er is afgelast. Het wijst erop hoe groot de malaise is.

Het staatshoofd kondigde aan een aantal consultaties te organiseren. Maandag kwam eerst Magnette langs op het Paleis. Intussen is ook De Wever aangekomen. Geen van beide legde een verklaring af aan de poort. Dinsdag is het om 09.30 uur de beurt aan premier Wilmès. Om 10.30 uur volgt Rutten en om 11.30 uur is het de beurt aan Crombez. Voorlopig gaat het dus enkel om vertegenwoordigers van partijen die in beeld kwamen voor een paarsgele coalitie, al is het onduidelijk of koning Filip na de middag nog audiënties plant.