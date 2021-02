De taskforce vaccinatie wordt bijgestaan door werknemers van consultancyreus Deloitte.

Privéconsultants zitten al sinds het begin van de coronacrisis in de cockpit van de corona-aanpak. Grote privéspelers als KPMG, Deloitte en PwC ondersteunden de overheid bij cruciale aspecten van de crisisbestrijding. Denk aan het contactonderzoek, de internationale aankoop van beschermingsmateriaal en het ontwikkelen van een corona-app. Tot op vandaag maakt KPMG deel uit van de Vlaamse contacttracing.

Nu blijkt dat adviesbureaus ook een rol spelen in de taskforce vaccinatie, die onder leiding staat van professor Dirk Ramaekers. Volgens een woordvoerder van de taskforce helpt de privéfirma Deloitte bij de organisatie van de vaccinatie-uitrol, met name in de zogenaamde backoffice van de operatie. Ook de externe preventiedienst Mensura staat de taskforce bij. Consultancyreus McKinsey werd eveneens door de taskforce gepolst om op een pro bono-basis samen te werken, maar uit die vergadering is geen structurele coöperatie gevloeid.De privébedrijven krijgen hiervoor een vergoeding. Hoeveel die bedraagt, is onduidelijk. In juni bleek dat de overheid 2 miljoen euro had uitgegeven aan consultants. Dat was dus geruime tijd vóór de opstart van de vaccinatietaskforce in november. De consultants zijn pas gaandeweg aan boord gehesen, zo luidt het. Volgens de taskforce hebben de adviesbureaus een uitgebreide en internationale expertise op het vlak van organisatie. Franse ophefDe interfederale taskforce benadrukt dat ze zich niet enkel laat bijstaan door privébedrijven. 'Ook Defensie en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) adviseren ons', klinkt het. Ook in andere landen doen overheden beroep op de consultants. Zo werkt de Amerikaanse staat New York samen met Deloitte en Boston Consulting Group. Schotland schakelde dan weer KPMG in. Volgens de eerste informatie gaat het om een contract ter waarde van ruim 730.000 euro. In Frankrijk zit McKinsey mee aan het roer. Dat zorgde voor ophef in de Franse politiek, temeer omdat de opstart van de vaccinatiecampagne volgens critici te traag verloopt. Meerdere politici van de oppositie vroegen daarop transparantie van president Emmanuel Macron.