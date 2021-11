Vooruit-voorzitter Conner Rousseau moet in december geopereerd worden wegens een cyste op de nieren.

Rousseau werd zaterdag, op zijn verjaardag, voor de tweede keer opgenomen in het ziekenhuis.

De partijvoorzitter zelf zei op het sociaal netwerk Facebook alleen dat hij zaterdag met spoed is opgenomen en dat hij in december geopereerd moet worden. Partijwoordvoerder Niels Pattyn bevestigt de spoedopname en legt uit dat Rousseau problemen heeft met een cyste op de nieren. 'Af en toe heeft de voorzitter acute pijn. Door te veel werken, weinig slapen en stress duikt die regelmatig op', aldus Pattyn. 'Dan moet hij aan de baxter liggen om de pijn onder controle te krijgen.'

Twee weken geleden werd Rousseau voor hetzelfde probleem ook al eens opgenomen in het ziekenhuis.

