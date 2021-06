In De Zondag spreekt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau over de vierdaagse werkweek, de versoepelingen en kritiek van cultuurwetenschapper Ico Maly in een interview met Knackafgelopen week. 'Het is blijkbaar een PVDA-er die negatief schrijft over een socialist. What's new?'

'Let op: ik voel me vereerd dat er boeken verschijnen over mij. Ik vind het wel vreemd dat hij geen enkele keer contact opnam. We hebben hem deze week zélf proberen te contacteren omdat dat interview vol leugens stond. Hij was niet geïnteresseerd. Dat zegt genoeg.' Maly beschuldigde Rousseau in hetKnack-interview afgelopen week ervan vooral aan imagopoetsen op Instagram te doen. Onzin, aldus Rousseau. 'Ik ga dikwijls in debat met volgers. Ook fundamentele kwesties komen aan bod. Maar ik doe dat inderdaad op mijn manier. (windt zich op) Mag het nog? Instagram is een verlengde van mijn persoonlijkheid. Ik ben daar wie ik echt ben en ik ga dat niet veranderen.

Vervolgens besluit De Zondag een blik inhoud open te trekken met Rousseau. Over de vierdaagse werkweek bijvoorbeeld: 'Dat is rationeel gezien een goed idee. Als de productiviteit omhoog kan, kan de arbeidstijd omlaag. Dat moet lukken in de nabije toekomst, onder meer dankzij de robotica. Er zijn nóg argumenten pro. Een economie kan maar draaien als de werknemers fysiek en mentaal gezond zijn. Vandaag gaan veel mensen ten onder aan de zware combinatie van werk en gezin. Ook daarvoor kan een vermindering van de arbeidstijd helpen.'

