De socialisten maken er een breekpunt van om werknemers een hogere loonsverhoging te gunnen dan de 0,4 procent die voorligt bij de loononderhandelingen. 'Wie zegt dat dat niet gaat, moet mij maar eens uitleggen waarom bedrijven dan wel hoge dividenden kunnen uitkeren aan de aandeelhouders', zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau woensdag aan verschillende media.

De vakbonden bliezen dinsdag het loonoverleg op. Het dossier komt nu opnieuw op de tafel van de regering. 'Een loonmarge van 0,4 procent voor de komende twee jaar is te beperkt. Werken moet lonen', zegt Rousseau.

De voorzitter van Vooruit vindt dat sectoren die tijdens de coronacrisis het goed gedaan hebben meer opslag moeten kunnen krijgen. 'Wie zegt dat meer loon voor de werknemers niet gaat, moet mij maar eens uitleggen waarom bedrijven dan wel hoge dividenden kunnen uitkeren aan de aandeelhouders. Als hogere lonen niet kunnen, dan ook geen dividenden. Ook dat is voorzien in de loonwet.'

Artikel 14

Rousseau verwijst naar artikel 14 van de Wet van 1996, dat zegt dat de regering naast de lonen ook andere inkomsten kan matigen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de dividenden, maar ook over huurprijzen. Door dat artikel, dat nog nooit gebruikt is, op de onderhandelingstafel te leggen probeert hij de andere regeringspartijen tot toegevingen te dwingen. 'Als het nodig is, dan zullen wij onze voet zetten en artikel 14 inroepen', aldus nog Rousseau.

