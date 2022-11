Conner Rousseau vervroegt voorzittersverkiezingen bij Vooruit

Er komen vervroegde voorzittersverkiezingen bij Vooruit. Dat heeft voorzitter Conner Rousseau maandagavond bekendgemaakt.

Rousseau is kandidaat om zichzelf op te volgen, zei hij daarover dinsdag in De Ochtend op Radio 1. Een datum wordt beslist op het partijcongres op 3 december.

‘De voorzittersverkiezingen zouden normaal gezien vallen tijdens de campagne voor de Vlaamse verkiezingen en het lijkt me geen goed idee om dan met onszelf bezig te zijn’, zei Rousseau. De Vooruit-voorzitter wil ‘inbreken’ in de Vlaamse regering. ‘Onderwijs, kinderopvang, welzijn en te weinig ambitie van de huidige Vlaamse regering op vlak van klimaat. Ik ben ervan overtuigd dat Vooruit nodig is in de Vlaamse regering’, zei Rousseau.

Hij is kandidaat om zichzelf op te volgen en heeft momenteel nog geen weet van andere kandidaten. ‘Ik heb dat gisteravond aangekondigd en mensen kunnen zich de komende tijd melden’, zei hij daarover.

Wanneer de nieuwe voorzittersverkiezingen plaatsvinden is nog niet duidelijk. Dat zal beslist worden op het congres van 3 december.