Sp.a-voorzitter en preformateur Conner Rousseau vindt dat er tegen 17 september een regering moet zijn, zoniet komen er verkiezingen. 'Er is geen weg terug', zei hij zondag in De Zevende Dag (Eén).

Rousseau was 'bescheiden enthousiast' dat er eindelijk een regering in zicht is. Hij herhaalde dat de partijen rond tafel zichzelf moeten overstijgen bij de regeringsonderhandelingen. Eerst moeten er een aantal inhoudelijke knopen doorgehakt worden, voordat de preformateurs vrijdag aan de koning een formateur en dus toekomstige premier zullen voorstellen. De sp.a-voorzitter wil 'een goede premier met een goed project'. Daarbij heeft hij geen voorkeur of veto. 'Het mag ook een vrouw zijn', voegde hij eraan toe.

Voor Waals MR-minister Jean-Luc Crucke zijn er voor het premierschap drie mogelijkheden: iemand van de grootste politieke familie (de socialisten), een Vlaming of een vrouw. Daarbij denkt hij aan de huidige regeringleidster, partijgenote Sophie Wilmès, die volgens hem de coronacrisis met veel talent heeft aangepakt. 'Wilmès is een jonge vrouw met talent die populair is in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.' Ook hij vindt dat men alles moet doen om tegen 17 september een regeerakkoord te hebben. Zoniet komen er verkiezingen. 'Niemand mag bang zijn voor verkiezingen', aldus Crucke.

N-VA-voorzitter Bart De Wever was erg scherp voor de Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en CD&V. De N-VA is aan de kant geschoven, stelde hij. Nergens in de wereld staan de twee grootste partijen - N-VA en Vlaams Belang - aan de kant. De Wever wees naar de liberalen. De poging van N-VA en PS om een regering te vormen is voor De Wever door Egbert Lachaert getorpedeerd. 'Waarom heeft Open VLD in december niet meegestapt in een paarsgroene regering? ', vroeg hij zich af. 'Was dat omdat Gwendolyn Rutten toen premier kon worden, terwijl dat nu Alexander De Croo zou kunnen zijn?', voegde hij eraan toe. Hij stelde zich ook vragen bij de sterke band tussen MR en Open VLD: 'vorige zomer is de MR komen vragen om Open VLD te laten vallen'.

De Wever waarschuwde net als zijn partijgenoot, Vlaams minister-president Jan Jambon, zaterdag voor de gevolgen voor de Vlaamse regering. Het Vlaams regeerakkoord staat bol van ambities die federaal moet worden doorgevoerd. Hij herhaalde dat het Vlaams regeerakkoord moet herbevestigd worden. De N-VA-voorzitter zegt ook ontgoocheld te zijn in CD&V. Gaan ze nu marchanderen over abortus? En wat de staatshervorming betreft, verwacht De Wever een 'praatbarak'. MR en Ecolo willen immers de herfederalisering van een aantal bevoegdheden.

Hij wees erop dat N-VA in de poging met de PS bereid was om in ruil voor institutionele hervorming geld op tafel te leggen. 'Het zou toch de laatste keer zijn'. 'Als Joachim Coens erin slaagt een staatshervorming te realiseren, zal ik aangenaam verrast zijn, maar ik ga mijn adem niet inhouden tot het zover is', besloot hij.

