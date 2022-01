Vooruit-voorzitter Conner Rousseau hoort 'dat er steeds meer steun in de regering komt voor ons voorstel', doelend op een verlaging van de energiefactuur via een btw-verlaging.

Dat zei hij vrijdagochtend op Radio 1.

Om de factuur voor gas en elektriciteit omlaag te krijgen, wil Vooruit de btw verlagen. 'De overheid wordt momenteel rijker door de hogere energieprijzen', zei Rousseau. 'Geef die meerinkomsten toch meteen terug aan de mensen, met een btw-verlaging.'

Tegenstanders noemen de btw-verlaging een te trage oplossing, omdat het niet langer mogelijk is ze te laten ingaan op 1 februari. Maar 1 maart is volgens Rousseau nog steeds mogelijk.

Een energiecheque is volgens hem niet de weg vooruit. 'Als we 100 euro aan iedereen geven is de discussie afgerond, maar daar zijn de mensen niet veel mee gediend.'

Volgens Rousseau is er binnen de regering steeds meer steun voor de btw-verlaging, maar hij gaf weinig hoop op een akkoord deze week. 'Ik heb geen weet van bilaterale gesprekken. En het onderwerp staat ook niet op de agenda van de kern', zei hij.

