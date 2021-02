SP.A-voorzitter Conner Rousseau treedt de vakbonden bij in hun vraag naar een hogere loonmarge in sectoren die het afgelopen jaar goed geboerd hebben. 'Ik vind dat de werknemers in die sectoren daar iets mogen voor terugkrijgen. Een deftige loonsverhoging bijvoorbeeld', zegt hij in zijn nieuwjaarsboodschap aan de leden.

SP.A-kopman Conner Rousseau lag een tijdje in de lappenmand met corona, maar kon woensdag toch met enige vertraging zijn digitale nieuwjaarsboodschap uitsturen aan de leden. Daarin stippelt hij het parcours van de Vlaamse socialisten voor dit jaar uit. Dat begint met de langverwachte naamsverandering. Op 21 maart verandert SP.A officieel in VOORUIT, een 'progressieve socialistische beweging die op een nieuwe manier aan politiek doet, luistert naar wat leeft onder de mensen en samen met hen de problemen van vandaag aanpakt', aldus Rousseau.

De 'onverwoestbare ideologie' van de socialisten blijft wel de leidraad, benadrukt Rousseau. 'We gaan van solidariteit het nieuwe normaal maken'. Daar hoort ook een 'deftige loonsverhoging' bij voor de werknemers in de sectoren die het afgelopen jaar wel vlot winst konden boeken, vindt de SP.A-voorzitter. 'Ik vind dat de werknemers in die sectoren daar iets mogen voor terugkrijgen', zegt hij. 'Een deftige loonsverhoging bijvoorbeeld'.

De sociale partners onderhandelen momenteel over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar, maar dat overleg verloopt bijzonder stroef omdat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de maximale marge voor loonopslag heeft vastgelegd op 0,4 procent bovenop de index. 'Een aalmoes', vinden de vakbonden, die zeker waar winst is geboekt grotere marges willen onderhandelen en daarvoor op de steun van de socialistische partijen in de regering-De Croo rekenen.

'Ook dat is solidariteit'

Rousseau treedt de bonden daar nu in bij. 'Ik snap dat de bomen vandaag niet overal tot in de hemel groeien. Maar waar ferme winsten geboekt zijn, moeten die ook eerlijk gedeeld worden met de mensen die voor die winsten risico's hebben genomen, die voor die winsten gewerkt hebben', zegt hij. 'Daar moet de marge voor hogere lonen meer dan 0,4 procent bedragen. Ook dat is solidariteit.'

De SP.A-voorzitter denkt daarnaast ook aan kinderen en jongeren, die het afgelopen jaar veel moesten opgeven om de gezondheidszorg overeind te houden. 'Zij tonen al bijna een jaar solidariteit met de oudere generaties', aldus Rousseau. 'Het wordt tijd dat wij ook allemaal solidariteit met hen tonen. Door hen perspectief te bieden', zegt hij.

Concreet vindt Rousseau dat het normale leven terug moet kunnen hervatten, zei het op een veilige manier, eens de kwetsbare groepen gevaccineerd zijn tegen corona. In de huidige vaccinatieplanning zou dat in de loop van april moeten zijn. Hij wil daarom nu al een 'zomerfonds' op poten zetten, om organisatoren die komende zomer iets op poten willen zetten financieel te ondersteunen.

