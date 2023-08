Conner Rousseau op Antwerp Pride: ‘Er is nog werk aan de winkel’

Politieke partijen zijn de laatste jaren massaal aanwezig in de optocht van de Antwerp Pride. Voorzitter van Vooruit Conner Rousseau loopt zaterdag ook mee en stelt dat er “nog veel werk aan de winkel is voordat iedereen veilig zichzelf kan zijn”.

‘Zolang jonge homo’s in elkaar geslagen worden omwille van hun geaardheid, zolang het draagmoederschap niet deftig geregeld is, en zolang extreemrechts mensen als ‘abnormaal’ blijft bestempelen, blijft een Pride nodig’, vertelt Rousseau. ‘Daarom lopen wij mee. Om op te komen voor veiligheid. Voor gelijke rechten.’

Volgens Vooruit staan de LGBTQIA+-rechten ook in ons land onder druk. België is het tweede meest LGBTQIA+-vriendelijke land in Europa, maar toch krijgt de gemeenschap in België dagelijks te maken met fysiek en verbaal geweld, meent Vooruit.

Cijfers van het interfederaal gelijkekansencentrum Unia bevestigen dat. ‘De impact op het mentaal welzijn van de LGBTQIA+-gemeenschap is dan ook enorm groot’, aldus de partij. ‘De angst voor een coming-out, een laag zelfbeeld en hoge suïcidecijfers zijn daar getuige van.’