Conner Rousseau is de nieuwe voorzitter van de Vlaamse socialisten. Met zijn 26 jaar - volgende week wordt hij er 27 - is Rousseau de jongste partijvoorzitter uit de Belgische geschiedenis.

Conner Rousseau en running mate Funda Oru kregen 72 procent van de stemmen van de leden. Christ'l Van der Paal en Bart Callaert haalden 16 procent. Hannes De Reu en Elhasbia Zayou haalden 11 procent. Dat betekent dat Rousseau als voorzitter en Oru als ondervoorzitter de volgende 4 jaar SP.A zullen leiden

Politiek zit Conner Rousseau zeker in het bloed. Zijn overgrootmoeder, Maria De Smet, heeft decennialang in de Kortrijkse gemeenteraad gezeteld en was even senator. En de moeder van Rousseau, Christel Geerts, is voor SP.Asenator geweest en jarenlang burgemeester van Sint-Niklaas. Als kind speelt Rousseau zelf regeringsvormingen na met zijn Playmobil, 'met Verhofstadt in de hoofdrol'.

Rousseau heeft de politiek dus met de paplepel meegekregen. Toch is de snelheid waarmee de 26-jarige is doorgeschoten tot de top van de partij opvallend. Tot vorig jaar had quasi niemand van de Oost-Vlaming gehoord.

Toch draait Rousseau al een tijdje mee achter de schermen. Zo werkt hij al op het kabinet van voormalig Vlaams minister Freya Van den Bosssche wanneer hij aan de UGent nog rechten studeert. Nadien verhuist Rousseau naar de Grasmarkt, het SP.A-hoofdkwartier, waar hij voor partijvoorzitter John Crombez gaat werken. Crombez en Rousseau hebben elkaar aan zee ontmoet, waar Rousseau mee jeugdkampen voor kansarme jongeren organiseerde.

Rousseau wordt in 2017 directeur communicatie van de partij. Hij kiest voor een moderne aanpak met veel aandacht voor sociale media. Zelf is Rousseau, of 'KingConnah' op Instagram, erg actief op die sociale media. Hij post voortdurend foto's en filmpjes, waarin hij zijn volgers al eens aanspreekt met 'matekes'. De manier waarop hij omgaat met sociale media heeft Rousseau intussen de bijnaam 'de Stevaert van Instagram' opgeleverd.

Rousseau krijgt ook de organisatie van het verkiezingscongres Go Left in handen. En ook daar kiest hij voor een andere aanpak. Geen droge politiek-academische zitting, maar een evenement vol muziek, filmpjes en show. 'Een soort politiek Tomorrowland', noemt Rousseau het zelf.

Bij de verkiezingen van mei 2019 wordt Rousseau door de partij naar voor geschoven als lijsttrekker in Oost-Vlaanderen. In de campagne ontpopt hij zich tot een van de gezichten van de verjonging en vernieuwing bij de Vlaamse socialisten. Op 26 mei zelf raakt de Oost-Vlaming verkozen met 17.438 voorkeurstemmen. En in het Vlaams Parlement wordt Rousseau meteen aangeduid als fractieleider.

Nu stapt hij nog een trapje hoger. Hij wordt meteen de jongste partijvoorzitter in de Belgische geschiedenis. Rousseau krijgt de taak om de neergang van de socialistische partij om te buigen en de rangen in de partij te sluiten. 'Na 15 jaar verliezen is het tijd voor een elektroshock', zegt Rousseau zelf. 'Het is nu of nooit, als we het niet samen doen, dan zal het gedaan zijn', aldus Rousseau.