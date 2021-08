De extreemrechtse militair en terreurverdachte Jürgen Conings overleed mogelijk al heel kort na zijn verdwijning op 17 mei. Dat heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuw maandag gezegd in een interview op Radio 1, dat door verschillende media wordt geciteerd. Die uitspraak is gebaseerd op de stappenteller op Conings' smartphone, maar het exacte tijdstip van Conings' overlijden is nog onduidelijk.

Jürgen Conings, een korporaal met extreemrechtse ideeën, verdween op 17 mei nadat hij zware wapens had ontvreemd uit de kazerne van Leopoldsburg. Nadien bleek dat de man brieven had achtergelaten waarin hij de overheid, zijn werkgever en virologen bedreigde. Even later bleek ook dat Conings vlak na zijn verdwijning aan de woning van viroloog Marc Van Ranst was gesignaleerd.

De man werd uiteindelijk ruim een maand later dood teruggevonden in een bos in het Limburgse Dilsen-Stokkem. Hij had zich van het leven beroofd. Wanneer Conings precies overleed, is nog steeds onduidelijk, zo bleek tijdens het interview met de federaal procureur. Omwille van de wisselende weersomstandigheden in mei en juni kwamen de entomologische experts tot een heel brede vork.

Anderzijds stond op Conings' smartphone een gezondheidsapp waaruit bleek dat de man op 18 mei nog 800 stappen zette en nadien geen enkele meer. Dat kan erop wijzen dat hij al in de eerste dagen na zijn verdwijning overleed. 'De onderzoeksrechter heeft bijkomende onderzoeksdaden gevraagd om een preciezer tijdstip te kennen, in zover dat mogelijk is, over het tijdstip van overlijden', zei procureur Van Leeuw nog tijdens het interview.

In tussentijd geeft het federaal parket geen verdere commentaar. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

