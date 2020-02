Het bezoek aan Kinshasa van een grote Belgische delegatie onder leiding van premier Sophie Wilmès vormt de start van een 'nieuw tijdperk in de gezamenlijke geschiedenis van onze landen'. Dat heeft de Congolese premier Sylvestre Ilunga Ilunkamba donderdagvoormiddag gezegd tijdens een perspunt, na de ontmoeting van verschillende Congolese regeringsleden met Belgische premier Sophie Wilmès en de ministers Alexander De Croo en Pieter De Crem.

In haar kort statement benadrukte premier Wilmès de speciale plaats die Congo bekleedt in het Belgische buitenlands beleid. 'We hebben tijdens onze ontmoeting de ambitieuze plannen gehoord van deze regering, een programma dat de hele bevolking ten goede moet komen', aldus Wilmès. België is bereid om de Congolezen in die ambitieuze plannen bij te staan, klonk het. Er ligt dan ook veel werk op de plank in Congo. De premier verwees onder meer naar de geplande hervormingen rond mensenrechten, de verbetering van het leven van de burgers, het zakenklimaat en de pacificatie in het oosten van het land. 'We bedanken de premier en de regering voor haar wil om ons land te begeleiden in deze fase waarin we belangrijke socio-economische hervormingen doorvoeren', zei Ilunga. De Congolese regering verkeert momenteel in zwaar weer: Tshisekedi's coalitiepartner is de partij van zijn voorganger, Joseph Kabila. Die partij heeft bovendien een stevige greep op het parlement en de verschillende provincies, wat de manoeuvreerruimte van de president beperkt. 'Deze nieuwe regering is het resultaat van een vreedzame machtsoverdracht, en we weten het uit ons eigen land: coalitieregeringen zijn niet altijd makkelijk.' Wilmès had het niet over een nieuw tijdperk, maar noemde dit bezoek 'een eerste etappe van een lange, hervonden samenwerking'. Ze moest wel toegeven dat haar regering in lopende zaken is, maar 'dat verhindert ons niet om het terrein voor de volgende regering al voor te bereiden'.