De Congolese president Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo zal op 21 juni in Brussel aanwezig zijn op de ceremonie voor de repatriëring van de 'relikwieën' van de eerste Congolese premier Patrice Emery Lumumba. Dit heeft de Congolese pers zaterdag op gezag van de regeringswoordvoerder gemeld, eraan toevoegend dat koning Filip op 30 juni in Kinshasa zal zijn.

Eenmaal terug in Congo zullen de 'relikwieën', er is enkel nog een tand, een tournee maken die eindigt in Katanga waar Lumumba op 17 januari 1961 in mysterieuze omstandigheden werd vermoord. België heeft ingestemd met de repatriëring van de 'relikwieën'. De 'begrafenis' vindt plaats op 30 juni in Kinshasa, in aanwezigheid van koning Filip, aldus het Congolese persbureau ACP.

