Conflicten op het werk: waarom ruzie goed is voor de werksfeer

'Maar zeg dan toch nee, Guido.' Als het over conflicten op de werkvloer gaat, denkt u misschien ook spontaan aan de karikaturale scènes uit Het Eiland. Met in seizoen één een nogal passief-agressieve bazin ('willen we dat afspreken?') die in seizoen twee wordt vervangen door Bucky, een leider van de tirannieke soort. Tot grote onmacht van de collega's, die hun frustraties amper durven uit te spreken en het dus maar onderling uitvechten. Soms overstijgt de realiteit de fictie, zo blijkt uit een enquête van uitzendkantoor Randstad: een op de vier ondervraagde werknemers heeft te maken met vijandschap onder collega's. Het klinkt contradictorisch, maar misschien zou wat meer conflict kunnen helpen. 'Vlaamse werknemers gaan nog te vaak problemen uit de weg', zegt Martin Euwema, professor Organisatiepsychologie (KU Leuven). 'Dat is ook logisch: een moeilijk gesprek aangaan met een collega of overs...