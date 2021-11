Minister van Onderwijs van de Franse gemeenschap Valérie Glatigny gaat een conferentie organiseren over studentendopen. Dat zei ze donderdag op Bel-RTL, waar het onder meer ging over de dood van een student in de provincie Namen. Aan de conferentie zullen onder meer vertegenwoordigers van studentenkringen, academische autoriteiten, burgemeesters en psychosociale experts deelnemen.

Vorig jaar trad in de Franse gemeenschap een charter in werking dat werd opgesteld door de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs (ARES). Het stelt een reeks richtlijnen vast die moeten worden nageleefd tijdens de doop van studenten, nodigt uit tot opleidingen voor de organisatoren, enz. Maar het charter is niet bindend en richt zich niet op wat er na de doop gebeurt.

Glatigny wil nu een evaluatie van dit charter voor wat betreft seksueel geweld en wil er alcoholmisbruik in opnemen. De dood van de 19-jarige student in Namen houdt mogelijk verband met alcoholmisbruik, aldus het parket. De minister voorziet een strenger regelgevend kader voor het organiseren van de studentenfolklore, dat toelaat een kring op te heffen die zich niet aan de regels houdt. Ze wil ook dat organisaties die een groot aantal mensen samenbrengen - op de doop waarbij de student om het leven kwam in de provincie Namen waren zowat 300 aanwezigen - aan kwaliteitsdoelstellingen moeten voldoen.

Meer in het algemeen pleit ze voor bewustwording van de effecten van alcohol. 'We kunnen niet zonder een bredere reflectie op alcoholconsumptie in het algemeen', zei ze. 'Jongeren moeten eraan herinnerd worden dat een black-out geen triviale gebeurtenis is, dat herhaalde black-outs onomkeerbare schade aan de hersenen kunnen veroorzaken met beschadiging qua concentratie en geheugen. We moeten de jongeren leren dat overmatig alcoholgebruik ernstige gevolgen heeft.'

