Burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) zou mogelijk in maart al gevaccineerd zijn. Ook enkele familieleden en medewerkers zouden er een vaccin hebben gekregen. Dat schrijft Het Belang van Limburg op basis van de lokale nieuwswebsite Trudocs. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal geen verdere stappen ondernemen, zo zegt woordvoerder Joris Moonens aan Belga.

Uit de screenshots zou blijken dat de 56-jarige Heeren op 10 maart een afspraak voor haar vaccin had. Op 31 maart zou de tweede prik hebben plaatsgevonden. Ook enkele familieleden en medewerkers zouden midden maart al een vaccin hebben gekregen, schrijft Het Belang van Limburg.

'We kunnen daar niet zo heel veel mee doen en gaan geen verdere stappen ondernemen', reageert Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 'Er is noch een wettelijke basis voor, noch is het onze taak om controlerend op te treden naar de vaccinatiecentra. Daar hebben we niet de ambitie, het mandaat of de mankracht voor. We gaan dus geen uitgebreid onderzoek opstarten, en dat lijkt ons ook weinig op te leveren. De vaccins zullen gegeven zijn en kunnen we niet recupereren.'

