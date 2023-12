Commissie van Wijzen lanceert 70 voorstellen voor professionalisering lerarenberoep

Voer een inductiejaar in voor startende leerkrachten, geef scholen een enveloppe personeelspunten waarmee de directie zelf kan kiezen welk profiel ze aanwerft, schaf de bekwaamheidsbewijzen af en spreek over een 38 urenweek. Dat zijn enkele van de zeventig voorstellen in het rapport dat de Commissie van Wijzen onder leiding van Dirk Van Damme en Paul Yperman maandag heeft voorgesteld om het onderwijs te moderniseren.

De Vlaamse regering gaf de commissie de opdracht om een modern school-­ en personeelsbeleid uit te tekenen. Bedoeling was dat ze van een wit blad kon vertrekken en het hele systeem te herzien. De commissie zegt verder te hebben gewerkt op hervormingen die de laatste jaren al in gang zijn gezet.

‘Dit rapport is geen receptenboek om het lerarentekort op korte termijn op te lossen. De ambitie van het rapport is wel om een geheel van voorstellen en aanbevelingen op de tafel van het politieke en sociale debat neer te leggen om in de komende jaren een modernere invulling te geven aan het personeelsbeleid en het lerarenberoep’, klinkt het.

De Commissie van Wijzen houdt een pleidooi om meer ruimte aan de professionaliteit van de leraar te geven. Daarnaast is het belangrijk om hem of haar te vragen die professionaliteit permanent te ontwikkelen, luidt het nog. Ook moet het beleid de autonomie van scholen vergroten en de schoolleiders en het schoolbestuur de instrumenten geven om de school te versterken. In ruil moeten scholen meer verantwoording afleggen.

De commissie lanceert zeventig aanbevelingen en pleit onder meer voor een 38 urenweek voor de leraar, een enveloppe personeelspunten voor de directies en een vaste job bij een schoolbestuur voor startende leraars, een mandaatsysteem voor directeurs en een jaarlijks professionaliseringsplan voor elke leraar. Het gaat om een ‘samenhangend geheel’ en ‘geen grabbelton waaruit naar believen de lekkerste brokken kunnen worden gevist’, klinkt het.