Commissie media in Vlaams parlement bezorgd om 'verschralende nieuwsdiversiteit'

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) maakt elk jaar in opdracht van de Vlaamse overheid een rapport op over de mediaconcentratie in Vlaanderen. Dat van 2018 is weinig rooskleurig: de klassieke mediaproducten als tv, radio en print zijn eigenlijk nagenoeg helemaal in handen van vijf grote groepen. Enkele jaren geleden waren dat er nog negen. Bovendien zijn een aantal nieuwsredacties nauwer gaan samenwerken. Medialaan is bijvoorbeeld volledig ondergebracht bij De Persgroep.

Parlementsleden van meerderheid en oppositie maken zich zorgen om die toegenomen concentratie, bleek donderdag tijdens een hoorzitting met Carlo Adams, de voorzitter van de algemene kamer bij de VRM. 'Dit zijn toch opvallende vaststellingen, waar men in de volgende legislatuur rekening mee zal moeten houden', zei Joris Poschet van CD&V. Hij hekelde ook de fusie van de nieuwsredacties van Medialaan en De Persgroep in het Antwerpse News City. 'Redacties moeten in Brussel zitten. Bovendien mag dit niet leiden tot een daling van de pluriformiteit: we rekenen op de VRM om dit in de gaten te houden.'

Katia Segers van sp.a sloot zich daarbij aan. Zij ziet een 'verschraling van de diversiteit van nieuws' ontstaan. 'We riskeren steeds meer hetzelfde nieuws te krijgen, gemaakt door dezelfde redacties', zei ze. Segers vindt dat de VRM meer en meer op inhoud moet gaan controleren, naast economische concentratie.

Voor N-VA-parlementslid Marius Meremans is de ligging van redacties minder belangrijk. Hij maakt zich zorgen om de kwaliteit en de objectiviteit van het nieuws door de toenemende concentratie. Voor Meremans zouden andere spelers die aan nieuwsgaring doen financieel ondersteund moeten worden.

Groen-parlementslid Bart Caron vond het een nuttige oefening om na te denken over eigendomsrestricties, zoals dat in Nederland bestaat.

Voor Carlo Adams is er voorlopig nog geen man over boord, al benadrukte ook hij dat de evolutie 'in de gaten moet worden gehouden'. De VRM is alvast gewonnen voor meer monitoring op inhoudelijke concentratie, al heeft toenemende concentratie van nieuwsmedia ook enkele voordelen, vooral online dan, omdat de kans op fake news kleiner wordt als je een beperkt aantal grotere kwalitatieve nieuwssites hebt. 'Bij dreigende verschraling moeten er inderdaad maatregelen genomen worden denk ik, maar dat voorlopig nog niet aan de orde', besloot hij.