In de eerste maand van dit jaar heeft het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 2.680 verzoekers om internationale bescherming geregistreerd. Het gaat vooral om mensen uit Afghanistan, Syrië en Pakistan.

Het CGVS registreerde in januari 2.208 mensen die een eerste verzoek om internationale bescherming indienden. Daar kwamen nog 15 mensen bovenop die dat deden in het kader van een hervestingingsprocedure. Nog eens 457 mensen dienden een volgend verzoek om internationale bescherming in. Dat brengt het totaal op 2.680.

In januari vorig jaar dienden in totaal 1.377 mensen een verzoek om internationale bescherming in in ons land. Dat zijn er dus een pak minder, al werden de asielcijfers mogelijk wel vertekend door de coronapandemie. In januari 2020, vlak voor de pandemie uitbrak, werden 2.739 asielzoekers geregistreerd. In 2019 waren het er 2.765. Dat zijn er telkens meer dan vorige maand.

Het aantal asielzoekers bleef in 2021 aanvankelijk op een relatief laag pitje, tot de zomer. In september werden zelfs meer dan 3.326 aanvragen geregistreerd. Dat had alles te maken met Red Kite, de reddingsoperatie van Defensie in Afghanistan. De afgelopen maanden was het opvangnetwerk verschillende keren verzadigd, waardoor mensen de nacht op straat moesten doorbrengen.

Afghanistan op kop

Ook in januari voerde Afghanistan de top 10 van herkomstlanden aan. Met 536 verzoeken om internationale bescherming was dat land vorige maand goed voor een vijfde van alle asielaanvragen. Syrië volgt met 220 aanvragen op ruime afstand, daarna komen Palestina (202), Eritrea (122) en Guinee (89).

Het Commissariaat-Generaal nam voige maand 898 beslissingen over 1.117 mensen. Het beschermingspercentage bedroeg net geen 44 procent. Het CGVS kampt met een reële achterstand van ruim 12.000 dossiers.

