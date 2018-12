Comédienne Laurence Bibot, moeder van Roméo Elvis en Angèle: 'Ik wil mijn gezin beschermen'

Het Franstalige landsgedeelte kan zich dezer dagen vergapen aan een waar sterrengezin van eigen bodem. De supertalenten Roméo Elvis en Angèle, die ook in Vlaanderen doorgebroken zijn, hebben een zanger-muzikant als vader, Serge Van Laeken alias Marka, en een comédienne als moeder, Laurence Bibot. 'Marka is een tweetalige Brusselaar met een internationaler profiel dan ik', vertelt de boomlange Bibot in de foyer van het Théâtre de la Toison d'Or, een oase van rust in de drukke Brusselse winkelgalerij en haar artistieke thuis. 'Hij speelde in Allez Allez, een punkrockgroep die het in de jaren 1980 goed deed in Frankrijk en ook in Vlaanderen succes had.'

...