David Galle is comedian en tourt met zijn nieuwe show David Galle komt. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 27 minuten en 52 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Ik vind het opmerkelijk dat zowat iedereen vandaag vindt dat hij te weinig krijgt: artiesten, bedrijfsleiders, burgers... En sommigen hebben zeker gelijk. In de welzijnssector mag je bijvoorbeeld echt niet snoeien. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? In het onderwijs zou er meer aandacht mogen zijn voor talenten. Mijn zoon is niet goed in wiskunde en taal, maar speelt wel supergoed gitaar. Helaas lijkt dat niet belangrijk. Wat is uw grootste prestatie? In mijn leven heb ik nog maar één ding gewonnen: de Comedy Casino Cup 2. En ik heb ook een klein muurtje gemetseld in mijn tuin. Wat is uw grootste mislukking? Dat muurtje is toch niet zo perfect. Maar goed: zolang je probeert, vind ik het geen mislukking. Eerder een 'happy accident'. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Als tienjarige leek het me wel cool om naar de Verenigde Staten te verhuizen. Ik ben er nog steeds niet geraakt. Ik denk dat ik maar hier blijf. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Ik ben opgegroeid in Wervik, in een straat zonder kinderen maar tussen de velden. Ik was vaak alleen in de natuur: heel fijn. Alleen jammer van die hooikoorts. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik probeer veel te fietsen, maar ik rijd ook met een dieselauto. En ik probeer plastic te vermijden, maar koop dan toch weer koekjes verpakt per twee. Ik kan er wél heel goed over lullen. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik haal nooit de krant, behalve die keer dat ik mijn rijbewijs moest inleveren wegens dronken rijden. Dan las ik op hln.be dat 'normale mensen dat niet zouden moeten proberen'. Vreemd. Daarnaast heb ik ook een criminele naamgenoot. Als je mij googelt, lijkt het alsof ik een comedian/oplichter ben. Praat u weleens tegen uw huisdier? We hebben drie katten en ik doe de stemmetjes in hun plaats. Dat is dus nog belachelijker. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Van mijn 20e tot mijn 30e heb ik tegen mijn zin aan een bureau gewerkt. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Op Netflix heb ik gekeken naar Wereldoorlog II in kleur en dan zie je toch dezelfde sfeer: kwade mensen en rebellen aan beide kanten. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Vrienden van mijn ouders hadden Humo en de cartoons van Kamagurka waren voor mij een openbaring. Ik denk dat je alle West-Vlaamse comedians kunt herleiden tot de Kamagurka-school. Waarover zou u meer willen weten? Waarom lijken de wielen van een rijdende auto soms achteruit te draaien? Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Onlangs was er een actie op de school van mijn kinderen en daar heb ik minstens twee drankkaarten gekocht voor de Warmste Week. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Dat je elkaar zo snel kwijtraakt. Het ene moment connecteer je vanzelf, het andere groei je uit elkaar. Vindt u seks overschat? Nee. Het is een soort meditatie, een manier om los te komen van de sleur. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Een week. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Zo veel mogelijk bewegen - de trap in plaats van de roltrap! - en zo weinig mogelijk kaas en chocolade eten. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Natuurlijk. Ik zou niet collaboreren. En ik heb geen kelder, dus ik kan niet in het verzet. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat het belangrijk is om los te komen van de dingen die je geleerd hebt, maar die je niet gelukkig maken.