Amelie Albrecht tourt nu met haar voorstelling Zwaar leven. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 13 minuten en 40 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De paniekzaaierij rond de vierde coronagolf. Ik heb horen zeggen dat ze mensen tegenhoudt om tickets voor voorstellingen te kopen. Dat maakt me bang en boos tegelijk. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?Absoluut niet. Zeker het woord 'concreet' schrikt me af. Ik denk niet dat ik de wereld kán verbeteren. Wat is uw grootste prestatie? Wat ik op dit moment aan het doen ben. Leven van wat ik graag doe. Wat is uw grootste mislukking?Mijn studies, wellicht. Over de middelbare school heb ik acht jaar gedaan. Hebt u al eens overwogen om te emigreren?Totaal niet, en zeker niet nu ik kan leven van comedy. Maar ook los daarvan zegt emigreren me niets. Het lijkt me raar om helemaal opnieuw te moeten beginnen en allemaal nieuwe mensen te leren kennen. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?Aan mijn knuffel, die nog altijd in mijn bed ligt. Dat klinkt misschien niet heel volwassen, maar het is zo. Iets anders antwoorden zou niet fair zijn. Doet u iets bijzonders voor het milieu?Ik doe mijn best, met kleine dingen. Zo gebruik ik alleen nog wasbare wattenschijfjes en oorstokjes. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?Dat zal sowieso iets over mijn uiterlijk zijn, iets à la 'te dik'. Helaas blijkt dat erbij te horen. Maar ik kan het intussen al beter van me afzetten dan ik had verwacht. Praat u weleens tegen uw huisdier?Ik praat nooit níét tegen mijn huisdier. Ik heb een labrador, Duvel, en hij is mijn enige huisgenoot. Bij alles wat ik doe, voer ik een gesprek met hem. Tijdens de lockdowns hoorde ik van andere singles dat ze soms een paar dagen niet hadden gepraat. Dat gevoel heb ik gelukkig nooit gehad. Van welke beslissing hebt u het meest spijt?Van geen enkele. Al mijn beslissingen hebben geleid tot dit moment, en momenteel ben ik heel tevreden. Ik ben bang om alles te verpesten als ik toch iets zou noemen. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?Ik heb geen fucking idee hoe de jaren dertig waren. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De leeuwenkoning. Naar die film heb ik veel gekeken toen ik heel klein was, dus hij zal wel iets met mij gedaan hebben. Waarover zou u meer willen weten?Ik zou graag mijn eigen boekhouding kunnen doen. Mocht ik íéts weten over financiële onderwerpen zoals beleggen of bitcoins, zou ik nu misschien al rijk zijn. Of ik verkeer toch graag in die waan. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?Ik ben meter van een jonge vrouw met beperkingen die in een Hongaars tehuis woont. Haar geef ik jaarlijks een vast bedrag. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?Dat je nooit zeker bent. Het is altijd mogelijk dat jij of de ander verandert en het dus toch niet voor altijd blijkt te zijn. Vindt u seks overschat?Absoluut niet. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Nooit langer dan een week. En ik hoor hen bijna dagelijks. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?Ik heb een personal trainer, dus elke week sport ik meerdere keren: boksen, crosstraining of powertraining. En onlangs ben ik begonnen met padel. Ik wilde die sport hartgrondig haten, maar padellen blijkt best leuk. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?Dat zou best kunnen. Het hangt ook af van wat de mensen rondom mij zouden doen. Al is het in tijden van oorlog misschien ieder voor zich. Wat hebt u geleerd in het leven?Dat het allemaal niet veel uitmaakt.